Piracicaba tem cinema e sarau gratuitos na última semana de julho

Na terça e quarta-feira (29 e 30/07), às 17h, o MISP, em parceria com o Sesc, realiza sessões da mostra infantil com entrada gratuita, por ordem de chegada. A programação traz curtas-metragens nacionais que abordam temas como natureza, inclusão, imaginação e amizade, em exibições de aproximadamente 45 minutos, com limite de 50 pessoas por sessão. As sessões acontecem no Armazém 8A do Engenho Central e integram a programação da VII Mostra Sesc de Cinema, que percorre o Brasil com o objetivo de democratizar o acesso ao audiovisual.

A última semana de julho será marcada por dois eventos culturais gratuitos em Piracicaba, voltados a públicos de todas as idades. O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) recebe a VII Mostra Sesc de Cinema – Panorama Infantil, enquanto o Museu Prudente de Moraes apresenta o Contaê – Sarau de Histórias, que celebra a oralidade e a cultura caipira.

Entre os destaques, estão "A menina e a árvore", inspirado na poesia de Manoel de Barros, "Felícia e os Super-Resíduos do Bem", que mistura inclusão social e sustentabilidade, e "Pororoca", com elementos da cultura amazônica. Já no dia 30, o público confere obras como "Meu amigo real", sobre uma criança autista e seu amigo imaginário, e "Anacleto, o balão", um conto poético e bem-humorado sobre singularidade. “Receber a Mostra é uma oportunidade de aproximação das crianças com o universo do audiovisual, promovendo encontros com histórias que falam de sentimentos, descobertas e relações humanas de maneira leve e encantadora”, afirma Rober Caprecci, coordenador do MISP.

No mesmo dia 30, às 19h30, o público poderá embarcar em outra viagem pela cultura e imaginação: o Contaê – Sarau de Histórias chega ao Museu Prudente de Moraes com sua proposta de resgatar a oralidade caipira por meio de contos, músicas e poesias que carregam humor, afeto e sabedoria popular.

Idealizado pelo contador de histórias Evair Sousa, o sarau reúne nomes como Daniela Giardino, Joel Souza, Marcela Montrazi, Giovana Hellmeister e Pia Barnabé, e transforma o espaço do museu em um ambiente de escuta, memória e partilha. Com entrada gratuita e classificação livre, o evento é uma homenagem à fala do povo e aos saberes que atravessam gerações. “É um convite para celebrar a palavra falada como instrumento de conexão, educação e resistência cultural”, destaca Evair.

SERVIÇO