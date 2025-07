Teatro do Engenho recebe novos espetáculos na próxima semana

Na quinta-feira, 7 de agosto, às 20h, a “Turma do Zé Cia de Teatro” apresenta “PIRA SEMOS”, peça dirigida por Carlos ABC que mergulha no cotidiano da Piracicaba das décadas de 1970 e 1980. Em cena, cinco atores interpretam personagens que marcaram época, representando pessoas humildes profundamente conectadas ao rio e às chuvas, símbolos fortes da vida na cidade. A proposta é resgatar, por meio de uma linguagem épica e da trilha sonora especialmente composta pelo maestro Cláudio Cacau, a essência do chamado “Caipira Urbano”, numa encenação que mistura realidade e imaginação. O espetáculo tem duração de 80 minutos e classificação livre. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados uma hora antes na bilheteria do teatro.

O Teatro do Engenho, em Piracicaba, será palco de dois espetáculos gratuitos que celebram as raízes culturais brasileiras por meio da memória, da ancestralidade e da identidade coletiva. As apresentações acontecem nos dias 7 e 9 de agosto e prometem emocionar o público com histórias profundamente ligadas à vivência popular e à valorização das origens.

Já no sábado, 9 de agosto, em duas sessões — às 15h e às 19h — será a vez de Mainhas, projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, que une cinema e teatro para contar histórias de mulheres invisibilizadas pela sociedade. A programação inclui a exibição do curta-metragem homônimo e uma encenação inspirada nas vidas de Duzinete (Duzinha), Celeste (Cel), Maria de Fátima (Fatão) e Maria Aparecida (Cida) — mães das atrizes que integram a criação. São mulheres negras, nordestinas, analfabetas e trabalhadoras diaristas, vindas da Bahia, cujas trajetórias são retratadas com afeto e dignidade. A proposta é evidenciar os saberes, valores e heranças dessas mulheres, revelando como suas histórias moldaram não apenas suas famílias, mas também um legado de resistência. O evento tem duração de 120 minutos e classificação livre.

SERVIÇO

Os espetáculos “PIRA SEMOS” (07/08, às 20h) e “Mainhas” (09/08, às 15h e às 19h) acontecem no Teatro Erotídes de Campos (Teatro do Engenho), no Engenho Central, com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência. Classificação livre para ambos os espetáculos.