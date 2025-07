Programação do cinema em Piracicaba apresenta Quarteto Fantástico

A programação da semana traz a estreia do tão aguardado novo filme da Marvel, Quarteto Fantástico, que reimagina a origem de um dos grupos mais icônicos dos quadrinhos, além do documentário nacional Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil, uma jornada lúdica pelos principais ecossistemas do país. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo.

QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS

Quatro astronautas ganham superpoderes após serem atingidos por raios cósmicos em uma missão. De volta à Terra, enfrentam desafios para entender suas novas habilidades enquanto lidam com ameaças que testam seus limites.