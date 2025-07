Em breve: 3ª edição do KOFF - Festival de Cinema Coreano

Em agosto, o Teatro do Engenho se transforma em sala de cinema para receber a 3ª edição do KOFF – Festival de Cinema Coreano. Com entrada gratuita, o evento celebra a produção audiovisual da Coreia do Sul, exibindo 80 filmes, entre curtas e longas-metragens, com obras consagradas pelo público e crítica. Além de Piracicaba, o festival ocorre em mais seis cidades brasileiras.

A curadoria do KOFF 2025 é assinada pelo professor e cineasta Rubens Rewald, que propõe um recorte em torno do tema “Diversidade e Modernidade” no cinema sul-coreano. A programação inclui debates conduzidos pelo co-curador Josmar Reyes, que abordam temas como produção, distribuição e estudos acadêmicos sobre o cinema da Coreia do Sul.