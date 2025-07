'Ajuda do Bem' pede doações para alimentar crianças nas férias

Com a chegada das férias escolares, muitas famílias enfrentam uma dura realidade: sem as refeições garantidas nas escolas, crianças passam a depender unicamente do que os pais conseguem oferecer em casa — o que, em muitos casos, é quase nada. Pensando nisso, o grupo solidário Ajuda do Bem, de Piracicaba, lança uma nova campanha emergencial de arrecadação de alimentos com foco nascrianças em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa pretende montar e distribuir mais de 250 kits com leite, achocolatado, bolachas e outros itens essenciais neste fim de semana, dias 20 e 21 de julho. O grupo convida toda a comunidade a participar com doações, reforçando que qualquer contribuição pode fazer a diferença.