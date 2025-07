Fundo Social de Piracicaba recebe doação de mais de 2 mil roupas

O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba recebeu ontem, 16/07, a doação de 2.396 peças de inverno arrecadadas por meio de uma campanha interna promovida pela ArcelorMittal, que contou com a participação dos colaboradores e da própria organização, visto que a empresa disponibilizou recursos para a compra de cobertores.

Entre os itens estão 1.872 peças de roupas e calçados, além de 524 cobertores. A entrega oficial aconteceu na sede da empresa, localizada no bairro Jardim Primavera, com a presença da presidente do Fundo Social, Valkíria Callovi, da consultora de responsabilidade social da ArcelorMittal, Ana Scagnolato, e de colaboradores que contribuíram com a campanha.