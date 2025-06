Campanha do Agasalho 2025: Piracicaba amplia doações; saiba onde

Piracicaba registrou a menor temperatura este ano na última quarta-feira (25), com os termômetros marcando -1ºC em algumas localidades. Dados da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Diante do frio intenso na região, o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, segue mantendo a Campanha do Agasalho com mais de 20 pontos espalhados pela cidade. As arrecadações irão acontecer até o dia 31 de julho. Vale ressaltar que podem ser doadas roupas de inverno masculinas, femininas e infantis, além de cobertores, mantas, luvas, meias, toucas, lençóis e sapatos em bom estado de conservação.