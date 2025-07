Prefeito se reúne com permissionários afetados por incêndio

O incêndio comprometeu cerca de 25% da estrutura do prédio e atingiu 19 boxes, deixando comerciantes sem espaço físico para trabalhar. Diante da gravidade da situação, a Prefeitura vem articulando medidas emergenciais para mitigar os prejuízos e garantir apoio aos permissionários. A gestão do espaço é feita por meio de parceria público-privada entre a Prefeitura e a Associação de Comerciantes do Mercado Municipal.

Na tarde de ontem, segunda-feira (28), o prefeito Helinho Zanatta se reuniu com os permissionários que perderam seus estabelecimentos no incêndio que atingiu o Mercado Municipal de Piracicaba na madrugada da última quarta-feira (23). A reunião aconteceu no auditório da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba).

“Em comum acordo com a Associação, estamos avaliando a possibilidade de instalar uma estrutura provisória no bolsão de estacionamento do Mercado Municipal. A proposta busca garantir que os permissionários possam retomar o trabalho o quanto antes. No entanto, é preciso fazer um levantamento completo das necessidades, desde a parte estrutural até os pontos de instalação e logística. Também conversamos sobre a possibilidade de os permissionários terem acesso a financiamentos estaduais a juros baixos para comprar novos equipamentos e criar estoque. Mas tudo isso será definido com cautela e em diálogo constante com os envolvidos”, explicou o prefeito Helinho Zanatta

Além disso, o prefeito também destacou que a Prefeitura se reuniu com o Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural), com o propósito de aprovar a liberação para reconstrução do Mercadão. “Importante destacar que todas as nossas secretarias estão disponíveis e participarão de todo o processo de retomada, em especial a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, que vai acompanhar a reforma do prédio”, completou Helinho.

A Associação destacou que está em alinhamento com os comerciantes e a Prefeitura de Piracicaba, a fim de garantir as melhores soluções para todos. O Mercado Municipal conta com seguro, contratado pela Associação de Comerciantes, que será responsável pela condução do processo de reconstrução do prédio danificado.