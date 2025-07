Imagens aéreas mostram como ficou mercadão de Piracicaba

Um incêndio de grande proporção atingiu o Mercado Municipal de Piracicaba, no interior de São Paulo, durante a madrugada desta quarta-feira (23). Imagens aéreas divulgadas pela Prefeitura mostram os danos causados ao edifício, que teve parte do telhado destruída. Não há registro de vítimas.

Segundo informações da Defesa Civil Estadual, o fogo começou por volta das 2h em um dos boxes do mercado e se alastrou rapidamente para outros pontos do local. As chamas foram combatidas por equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram por várias horas até controlar a situação. Após a extinção do incêndio, o prédio foi interditado por motivos de segurança.