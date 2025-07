O Mercadão vive! 137 anos de história em Piracicaba

Desde sua inauguração, o prédio passou por reformas estruturais que modificaram sua arquitetura original. As intervenções foram realizadas para ampliar o espaço interno e adaptar o imóvel às exigências sanitárias e funcionais impostas pelo crescimento da cidade e pelas mudanças no perfil do comércio local. Ao longo dos anos, diferentes administrações públicas realizaram obras que também buscaram preservar o uso do espaço.

Patrimônio histórico de Piracicaba

Em 1987, o edifício foi reconhecido oficialmente como parte do patrimônio histórico de Piracicaba. O tombamento foi realizado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac), quando o mercado completava 99 anos. Foi o primeiro imóvel da cidade a receber essa proteção, com base em critérios de relevância cultural e histórica.