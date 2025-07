VÍDEO: reabertura do Mercadão de Piracicaba emociona comerciantes

O Mercado Municipal de Piracicaba reabriu parcialmente as portas na manhã desta sexta-feira (25), apenas dois dias após o incêndio que destruiu parte de sua estrutura histórica. O cheiro de fumaça ainda paira no ar e algumas lojas seguem de portas fechadas, mas a emoção e a força coletiva dos comerciantes tomaram conta dos corredores, num gesto de resistência e esperança.

Entre os comerciantes, uma história tem circulado com força: o rompimento da caixa d’água da Frangolândia, que teria ajudado a conter o avanço do fogo, impedindo que mais boxes fossem consumidos. Para muitos, um ato de sorte em meio ao caos.

Segundo o secretário municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Luciano Rodovaldo Celêncio, a limpeza do espaço atingido foi concluída ainda na tarde de ontem. “Os 75% que não foram afetados estão funcionando normalmente. A partir de segunda-feira, iniciamos os projetos de reforma, em conjunto com a Associação do Mercado e o Patrimônio Histórico. Vamos reconstruir em tempo recorde para que ninguém seja ainda mais prejudicado”, garantiu.

Enquanto isso, a dor dos permissionários atingidos continua. Muitos estiveram no local apenas para observar os escombros onde antes existiam seus negócios. Apesar disso, a solidariedade e o apoio mútuo têm sido combustível para seguir. As causas do incêndio, que começou na madrugada de quarta-feira (23), ainda estão sendo investigadas. A perícia foi iniciada ontem com apoio da Defesa Civil.

Em meio aos entulhos, à fumaça e ao silêncio em parte do prédio, o Mercadão segue vivo — alimentado, agora, não apenas pelos produtos frescos e aromas, mas pela coragem de quem faz dele sua vida.