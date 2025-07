Diocese de Piracicaba inaugura consagração a São Miguel Arcanjo

A imagem, conhecida como "Príncipe das Milícias Celestes", chegou ao país diretamente do Santuário do Monte Gargano, na Itália, considerado o mais antigo e importante santuário dedicado ao Arcanjo no mundo. Santa Bárbara d'Oeste foi a primeira cidade a receber a imagem – com a Diocese piracicabana sendo a pioneira ao receber a consagração - que agora dará início a uma peregrinação por diversas regiões do país.

A programação teve início às 21h com um show musical de Tony Allysson, seguido pela recepção solene da imagem peregrina às 21h40. Às 22h, Dom Devair Araújo da Fonseca presidiu a Santa Missa, onde foi realizado o ato especial de consagração da Diocese de Piracicaba a São Miguel Arcanjo.

O cronograma do evento estendeu-se pela madrugada, incluindo outras atividades como um show com a Fraternidade São João Paulo II, pregação com a Irmã Maria Raquel (Instituto Hesed), e um show com o Instituto Hesed. Às 4h, foi recitado o Rosário da Madrugada com a presença da imagem peregrina. Uma segunda missa foi celebrada às 6h30 do domingo, 27 de julho.

Segundo os religiosos do Instituto Hesed, trata-se de um movimento de renovação da fé e reconquista da identidade cristã do país, num tempo em que a presença espiritual do Arcanjo é mais urgente do que nunca:

“À luz da fé da Igreja, com a bênção de Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza (CE), e orientação de Dom Devair Araújo da Fonseca, bispo de Piracicaba, propomos que cada diocese brasileira, com a aprovação de seu bispo, seja solenemente consagrada a São Miguel Arcanjo, confiando-lhe a guarda espiritual do povo, das famílias, das autoridades e da missão evangelizadora no Brasil”, afirmam.