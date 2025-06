VÍDEO: Corpus Christi emociona e lota igrejas em Piracicaba

Piracicaba viveu um dia de pura fé, emoção e devoção com as celebrações de Corpus Christi nesta quinta-feira (19).

VEJA MAIS:

A cidade foi tomada por uma multidão de fiéis que lotaram as igrejas e encheram as ruas para acompanhar as procissões e participar da confecção dos tradicionais tapetes coloridos.