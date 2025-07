Piracicaba terá mínimas de 7ºC nos próximos dias; veja previsão

A semana começa gelada em Piracicaba, com as temperaturas mínimas despencando para 7?°C nesta terça (29) e quarta-feira (30). O frio seco e persistente deve marcar as manhãs na cidade até o meio da semana, exigindo casacos pesados e atenção redobrada com a saúde.

Segundo a previsão do tempo, os dois primeiros dias serão de céu aberto e bastante sol, mas o contraste entre o dia e a noite será grande: as máximas devem atingir 22?°C, enquanto as mínimas permanecem baixas.

