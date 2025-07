Risco de colapso climático já ameaça tornar regiões inabitáveis

Um dos mais respeitados climatologistas do mundo, o brasileiro Carlos Nobre, lançou um alerta contundente sobre o futuro do planeta. Segundo ele, a humanidade já ultrapassou a marca crítica de 1,5°C de aquecimento em relação à era pré-industrial, o que pode levar a consequências irreversíveis. “A última vez que o planeta passou por algo semelhante foi há mais de 120 mil anos. A diferença é que, agora, a culpa é nossa”, afirma.

Pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP e copresidente do Painel Científico para a Amazônia, Nobre projeta um cenário em que regiões como o Rio de Janeiro se tornem inabitáveis por meses ao longo do ano, caso as emissões de gases do efeito estufa não sejam drasticamente reduzidas. A previsão mais alarmante aponta para um aumento de até 4°C até o final do século.

Amazônia dá sinais de colapso iminente