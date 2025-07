Menino sofre afundamento de crânio em acidente com fusca 'gaiola'

Enquanto o pai e o filho mais novo, de 9 anos, escaparam com ferimentos leves, o garoto mais velho sofreu afundamento de crânio e foi levado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Limeira, onde passou por uma cirurgia de emergência. O pai, em estado de desespero, prestou os primeiros socorros e transportou o filho até o hospital, enfrentando o terreno precário da estrada que dificultava o acesso de ambulâncias.

De acordo com a Guarda Civil, que atendeu a ocorrência, o condutor estava em estado de choque profundo e sequer conseguiu prestar depoimento no momento.

A Polícia Civil foi acionada, e uma perícia detalhada foi requisitada tanto no local do acidente quanto no veículo. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. O boletim foi formalizado na Delegacia de Plantão de Limeira.