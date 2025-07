Estão abertas as inscrições do Concurso de Microcontos de Humor

A 15ª edição do Concurso Microcontos de Humor está com inscrições abertas até o dia 20 de agosto. Promovido pela Biblioteca Pública Municipal de Piracicaba, o concurso é voltado a autores de todas as idades e localidades, que poderão participar com um microconto original, de até 280 caracteres, obrigatoriamente com teor humorístico. A inscrição é gratuita e cada participante pode enviar apenas um texto.

A seleção será feita por uma Comissão Julgadora, que escolherá até 100 microcontos para compor uma antologia digital. A publicação será disponibilizada gratuitamente no site da Biblioteca, com data a ser definida. Além disso, os três melhores textos receberão troféus e premiação em dinheiro: R$ 800,00 para o primeiro lugar, R$ 500,00 para o segundo e R$ 300,00 para o terceiro.