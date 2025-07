Projeto Guri abre novas inscrições na segunda-feira (28); veja

O Polo Piracicaba do Projeto Guri abre na próxima segunda-feira, 28 de julho, o período de inscrições para novas turmas. As matrículas são presenciais e devem ser feitas na sede do projeto, localizada no Armazém da Cultura – Maria Dirce Camargo Rodrigues de Almeida, na Estação da Paulista (avenida Dr. Paulo de Moraes, 1682). O atendimento acontece das 9h às 11h e das 13h30 às 16h30, por ordem de chegada. As vagas são limitadas e, caso não haja disponibilidade, os interessados poderão entrar para uma lista de espera.

Voltado a crianças, adolescentes e jovens de 6 a 17 anos, o Projeto Guri oferece aulas gratuitas de música no contraturno escolar. Em Piracicaba, as atividades ocorrem às segundas e quartas-feiras e, por enquanto, o polo ainda não atende estudantes de escolas com ensino integral. As opções de curso variam de acordo com a idade. Crianças de 6 e 7 anos completos participam da Iniciação Musical I, com aulas no período da manhã. Já as de 8 e 9 anos integram a Iniciação Musical II, com turmas nos períodos da manhã e da tarde. A partir dos 10 anos, os alunos podem escolher entre aulas de instrumentos ou canto, disponíveis nos dois períodos. Nessa faixa etária, todos também devem cursar as disciplinas obrigatórias de Teoria Musical e Coral.