Prefeitura anuncia 110 vagas para cursos gratuitos em Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, em parceria com o Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), Sindetrap (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Piracicaba e Região), Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região e Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), anunciou a abertura de 110 vagas para cursos de capacitação profissional. A iniciativa visa fomentar o mercado de trabalho local, oferecendo formações em áreas como transporte, logística, administração e massoterapia.

A oficialização das parcerias ocorreu na última quinta-feira, em reunião no gabinete do prefeito Helinho Zanatta, com a presença do secretário de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro, e representantes das entidades parceiras.

Oportunidades em transporte e logística