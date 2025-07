Morre o ex-vereador e jornalista Luciano Junior, aos 62 anos

Ademar do Carmo Luciano Junior, ex-vereador e jornalista, faleceu nesta sexta-feira (25), aos 62 anos, deixando um legado de serviço público e envolvimento com a comunidade local.

Luciano Franco Junior nasceu em 3 de agosto de 1962, em Rio Claro (SP), mas construiu toda sua trajetória política e profissional em Piracicaba. Foi eleito vereador por três mandatos consecutivos, entre 1992 e 2004, período em que se destacou como líder da bancada e presidiu por duas vezes a Comissão de Justiça e Redação da Câmara. Sua produtividade legislativa rendeu reconhecimento público, sendo apontado pelo *Jornal de Piracicaba* como o vereador de melhor desempenho durante seus mandatos.

Autor de leis e campanhas educativas

Durante sua atuação legislativa, Luciano Junior foi autor de leis que marcaram a história da cidade. Entre elas, a chamada "lei do Pão por Quilo", que regulamentou a venda justa de pães nas padarias, e a lei pioneira sobre a fila preferencial, que colocou Piracicaba entre as primeiras cidades do país a regulamentar esse direito. Também idealizou campanhas de conscientização sobre temas como tabagismo, AIDS, desarmamento infantil e prevenção ao câncer de mama, que culminou na criação do Dia Municipal de Prevenção.

Atuação além da Câmara

Fora do parlamento municipal, exerceu cargos de liderança como presidente do PMDB Jovem de Piracicaba e foi Superintendente da União dos Vereadores do Brasil, demonstrando forte atuação política em âmbito estadual e nacional.

Jornalista e comunicador apaixonado