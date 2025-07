35 mil alunos da rede municipal voltam às aulas amanhã

A secretária de Educação, Juliana Vicentin, esteve na unidade na manhã de hoje, 25/07, e elogiou a iniciativa. “É muito bonito ver o empenho da equipe escolar em preparar um ambiente acolhedor, seguro e estimulante para as nossas crianças. A dedicação da direção, dos professores e de todos os profissionais da unidade mostra o quanto a educação é feita com carinho e responsabilidade em nossa rede. Estamos animados com o retorno das aulas e confiantes de que o segundo semestre será de muito aprendizado e desenvolvimento para todos os nossos estudantes”, completou.

REPLANEJAMENTO PEDAGÓGICO – Ao final do primeiro semestre letivo, as escolas municipais iniciaram o Replanejamento Escolar para o segundo semestre e o Dia D do PPP (Projeto Político Pedagógico). Essas reuniões, previstas no calendário escolar, são espaços coletivos de reflexão, análise e reorganização das ações desenvolvidas, visando garantir a continuidade e o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem.

Durante o Replanejamento, gestores, coordenadores pedagógicos, professores e demais profissionais da educação reavaliaram as metas estabelecidas no início do ano, consideraram os avanços e os desafios enfrentados e traçaram estratégias para fortalecer as práticas pedagógicas, promovendo a recuperação das aprendizagens, além de assegurar o direito de todos os estudantes à educação de qualidade.