VÍDEO: Carro bate em poste e pega fogo em Piracicaba

O início do sábado (27) foi marcado por tensão e desespero em Piracicaba. Por volta das 7h, um Citroën C3 preto colidiu violentamente contra um poste na região do bairro Perdizes. O estrondo do impacto sacudiu a vizinhança e, em questão de segundos, o carro começou a pegar fogo.

Dentro do veículo, dois ocupantes travaram uma verdadeira corrida contra o tempo. Em meio à fumaça e ao calor sufocante, conseguiram escapar antes que as chamas tomassem conta de tudo. Um milagre: ninguém se feriu.