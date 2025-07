Motorista avança sinal, fere motociclista e foge em Piracicaba

Um motociclista foi socorrido em estado grave, após ser atingido por um carro que avançou um semáforo e ainda fugiu sem prestar socorro na noite deste sábado (26), em Piracicaba.

O acidente ocorreu na avenida Doutor Paulo de Moraes. A vítima, que pilotava uma Honda Titan 125, trafegava com o semáforo verde quando foi violentamente atingida pelo veículo, que ignorou a sinalização e o cruzamento. Após o impacto, o condutor do carro fugiu, deixando o motociclista caído no asfalto.