Idoso morre 54 dias após ser atropelado por motocicleta

A batalha pela vida travada por um idoso chegou ao fim após 54 dias de luta intensa, no hospital Santa Casa de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Ele foi atropelado por uma motocicleta no dia 3 de junho, quando atravessava a avenida Fausto Esteves dos Santos, e desde então estava internado em estado grave, lutando contra as sequelas do impacto.