Jovem é preso tentando saquear o campus da antiga Unimep

A ação rápida da polícia ocorreu após um vigilante perceber movimentações suspeitas nas proximidades do antigo anfiteatro da instituição, na avenida Charles Wesley.

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante pela Força Tática na noite desta sexta-feira (25), após invadir o antigo campus da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), no bairro Taquaral.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz foi localizado escondido em meio ao matagal. Durante a abordagem, confessou ter arrombado uma porta de vidro e derrubado outra, de madeira, para ter acesso ao interior do prédio. No local, ele separava objetos de valor que seriam furtados. O próprio autor indicou onde havia escondido o material subtraído.

Foram recuperados diversos equipamentos: dois monitores (Itautec e Panasonic), uma CPU, uma impressora HP, uma televisão, além de um celular Samsung danificado. Todos os itens estavam jogados no mato, a poucos metros de onde o acusado foi detido.

Segundo o boletim de ocorrência, o invasor escalou uma cerca para acessar o imóvel. O vigilante relatou ter visto luzes dentro do prédio e, ao se aproximar, flagrou a fuga de indivíduos. Foi nesse momento que acionou a polícia, evitando que o furto fosse consumado com sucesso.