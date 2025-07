Idosa ameaçada de morte pelo filho rompe silêncio em Piracicaba

Silenciosa, ela suportava agressões físicas e psicológicas vindas do filho de 45 anos. Na noite da última quinta-feira (24), porém, a violência atingiu seu limite nesta quinta-feira (24), quando o homem a espancou, arrastou pelos cabelos e, com uma faca em punho, ameaçou matá-la. Foi então que ela, enfim, encontrou forças para pedir socorro.

Durante anos, uma mãe idosa de 71 anos conviveu com a dor, o medo e a vergonha dentro das quatro paredes de sua própria casa, no bairro Vila Independência, em Piracicaba.

A Polícia Militar foi acionada em caráter de urgência e encontrou a mulher visivelmente abalada. Aos agentes, ela relatou os momentos de terror vividos instantes antes: golpes, gritos e a iminência da morte.

Segundo o depoimento, o filho perdeu completamente o controle e partiu para cima dela com socos e empurrões, segurando-a com violência pelos cabelos e empunhando a faca durante as ameaças.

Apesar de já ter sido agredida outras vezes, essa foi a primeira vez que ela decidiu denunciar. O silêncio mantido por tanto tempo tinha raízes profundas: medo das represálias, dependência emocional e o desejo de proteger quem deveria protegê-la. Vizinhos afirmaram que os episódios de violência eram constantes, mas que a vítima jamais confirmava as suspeitas.