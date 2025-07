Agressor pula de 3º andar para fugir de delegada em Piracicaba

Um homem de 29 anos, reincidente no descumprimento de medida protetiva, pulou do terceiro andar de um prédio na tentativa desesperada de fugir da polícia nesta semana. Ele havia invadido o apartamento da ex-namorada e a ameaçava com uma faca quando foi surpreendido pela Delegada Titular da Delegacia da Mulher, que, mesmo de folga, entrou em ação.

O episódio aconteceu em um condomínio na zona urbana da cidade. Ao perceber movimentações suspeitas no local, a delegada Dra. Olívia dos Santos Fonseca agiu de imediato. Ao dar voz de prisão, o agressor resistiu, correu até a sacada e se lançou do terceiro andar do edifício. Mesmo ferido, conseguiu fugir momentaneamente, mas foi capturado pouco depois por agentes da DISE/DEIC, sob mandado do Delegado Dr. Daniel Pinho da Torre.

O caso faz parte de uma força-tarefa realizada pela Polícia Civil e pela Guarda Civil Municipal de Piracicaba para prender agressores reincidentes que estavam descumprindo Medidas Protetivas de Urgência. Três prisões foram feitas em ações emergenciais que envolveram a Patrulha Maria da Penha e a ROMU, visando proteger vítimas em risco iminente — entre elas, mulheres e uma idosa.

Além do salto desesperado do agressor, outros dois casos chamaram atenção: