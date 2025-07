Filho agride e ameaça matar a própria mãe com faca em Piracicaba

Uma mulher rompeu o silêncio após sofrer anos de agressões dentro da própria casa, no bairro Vila Independência, em Piracicaba. Na noite de quinta-feira (24), ela finalmente pediu socorro após o próprio filho, de 45 anos, a espancar, arrastar pelos cabelos e ameaçar matá-la com uma faca.

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada com urgência, a vítima contou que o filho perdeu o controle e partiu para cima dela com socos e empurrões. Em seguida, a segurou brutalmente pelos cabelos enquanto a ameaçava de morte, empunhando uma faca nas mãos. O ataque aconteceu dentro da residência onde ambos moram.