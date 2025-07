Mal súbito fez homem cair pelado do 4º andar em Piracicaba

Informações extraoficiais indicam que o homem de 45 anos, que caiu nu da janela de um apartamento no quarto andar do edifício, sofreu um mal súbito momentos antes da queda.

Novos detalhes vieram à tona sobre o caso que assustou moradores do Condomínio Porto Rico, no bairro Parque Jupiá, em Piracicaba, na manhã desta sexta-feira (25).

Durante a crise, a vítima teve um colapso, perdeu as forças e caiu de costas pela janela, sofrendo ferimentos graves. Um familiar que estava no imóvel ainda tentou contê-lo no momento crítico, mas não conseguiu evitar a tragédia.

O homem foi socorrido com vida por uma equipe do SAMU e levado às pressas para a Santa Casa de Piracicaba, onde permanece internado.

Testemunhas relataram que gritos e correria tomaram conta do condomínio segundos antes da queda. Vizinhas ficaram abaladas com a cena e relataram sentimentos de impotência diante da rapidez com que tudo aconteceu.