Mulheres da 'Gang do Café' são presas pela PM em Piracicaba

A ação criminosa aconteceu por volta das 20h e só não foi concluída porque a polícia chegou rápido, acionada via COPOM. As equipes da 4ª Companhia, com apoio do Grupo Patrulha e outras viaturas, pegaram as suspeitas ainda dentro do estabelecimento, no meio da “operação de furto”.

Ao todo, os produtos que seriam levados somavam R$ 4.030,17. Durante a revista, além da tentativa de furto, veio mais uma bomba: um dos celulares que elas carregavam era produto de roubo, registrado em junho, na região do Jabaquara, em São Paulo.

As envolvidas foram levadas direto para o Plantão Policial, onde acabaram autuadas em flagrante. Vão responder por tentativa de furto qualificado e receptação.