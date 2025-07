SUS Piracicaba recebe R$300 mil a pedido do vereador Rafael Boer

A verba já pode ser utilizada pela gestão municipal, sob responsabilidade do prefeito Helinho Zanatta e do vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Sérgio Pacheco, que vêm conduzindo ações importantes na área da saúde.

A saúde pública de Piracicaba acaba de receber um importante reforço financeiro. A pedido do vereador Rafael Boer, vice-presidente da Câmara Municipal, o deputado federal Saulo Pedroso destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil, já liberada e disponível na conta da Prefeitura para aplicação imediata no sistema público de saúde.

O vereador Rafael Boer celebrou a conquista e destacou a articulação realizada em Brasília: “durante nossa visita ao gabinete do deputado Saulo Pedroso no Congresso Nacional, reforçamos as demandas da nossa cidade e recebemos seu compromisso em contribuir com a saúde de Piracicaba. Agora, vemos esse compromisso sendo cumprido, e com a perspectiva de mais recursos chegando em breve.”

O deputado federal Saulo Pedroso, por sua vez, ressaltou sua experiência no Executivo e no Legislativo municipal como motivação para destinar recursos à saúde pública: "já fui vereador e prefeito na minha cidade natal e sei, na prática, o quanto uma emenda como essa faz diferença para quem mais precisa. Como deputado federal, vou continuar trabalhando para ajudar Piracicaba. A cidade pode contar comigo no Congresso Nacional.”

O vereador Rafael Boer reafirmou seu compromisso com a população piracicabana: “as demandas da saúde não param, e o nosso trabalho também não. Continuamos atentos, cobrando e buscando parcerias que tragam resultados concretos para nossa cidade.”