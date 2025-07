Mercadão já recebeu Tarcísio, que provou pamonha; relembre

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Mercado Municipal de Piracicaba na madrugada de quarta-feira (23), destruindo cerca de vinte boxes utilizados por comerciantes. As chamas se espalharam pela área central do prédio, localizado na região central da cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram durante horas no combate ao fogo. Moradores do entorno, permissionários e populares acompanharam o trabalho das autoridades.

O incidente ocorre menos de um ano após a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao mesmo local. Em outubro de 2024, o chefe do Executivo estadual participou de um ato político no bolsão de estacionamento do Mercadão. A agenda foi realizada em apoio à candidatura de Helinho Zanatta (PSD) à Prefeitura de Piracicaba, durante a campanha eleitoral daquele ano. Uma estrutura foi montada para receber o evento, que contou com público de apoiadores, lideranças políticas locais e representantes do partido.

Tarcísio no Mercadão