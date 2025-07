Agenda cultural conta com FENACAP e muitos outros eventos; Veja

O 9º Festival Nacional de Capoeira de Piracicaba (Fenacap) é o grande destaque da agenda cultural do fim de semana na cidade, com atividades gratuitas de sexta (25) a domingo (27). Além do festival, o público pode conferir espetáculos de teatro, dança, música, exposições, sessões de cinema e oficinas. Confira os detalhes a seguir.

O 9º Fenacap (Festival Nacional de Capoeira de Piracicaba) movimenta a cidade neste final de semana com a Imersão Fenacap e a 2ª Cicap (Copa Interior de Capoeira). A programação começa na sexta (25), no Engenho Central, com homenagem ao Dia da Mulher Negra e aula com o Mestre Jogo de Dentro, seguida de samba de roda. No sábado (26), o local recebe oficinas culturais, apresentações e aulas para iniciantes e praticantes avançados com nomes importantes da capoeira, além de atrações como dança afro, samba de lenço, batuque de umbigada, Bloco Afropira e Grupo Som de Massa. A participação de capoeiristas piracicabanos é gratuita, mediante inscrição com mestres locais; visitantes de outras cidades devem consultar valores no site oficial.

No domingo (27), a partir das 8h, o Ginásio Municipal de Esportes recebe a 2ª edição da Cicap, competição que reúne atletas de alto rendimento em diversas categorias, de infantil a master. Além de medalhas e troféus, os finalistas entram no ranking da Volta ao Mundo Bambas (VMB). O evento, que teve número recorde de inscritos em 2025, é realizado pelo Instituto Afropira com apoio da Política Nacional Aldir Blanc, Prefeitura, Governo Federal e parceiros locais. A programação completa está disponível no Instagram @fenacap_oficial.

