Escritor Felipe Rodrigues retorna com novos livros de contos

O escritor e jornalista Felipe Rodrigues está de volta ao cenário literário com o lançamento simultâneo de dois livros de contos: Sotúrnicas e Inarrepiantes. As obras, cada uma com 30 histórias, mergulham no universo do terror, mas sob abordagens distintas — uma mais perturbadora e outra marcada pelo bom humor.

Sotúrnicas traz narrativas que causam estranhamento ao misturar o insólito ao cotidiano. Entre os contos, o leitor encontrará situações como uma procissão em que todos estão vendados e ninguém sabe para onde vai, ou a inquietante percepção de uma personagem sobre pessoas que mudam misteriosamente todas as quartas-feiras.