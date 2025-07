Corredor Caipira estará no Salão de Humor; Saiba mais

O primeiro lugar foi conquistado por Rodrigo Brum, com a obra Demarcações. Em segundo, ficou Silvano Mello, com Sequidão, seguido de Eder Santos Silva, com um trabalho Sem título. O concurso recebeu 111 trabalhos de 50 artistas, com inscrições abertas entre 20 de maio e 20 de junho. Além de compor a exposição, os três primeiros colocados recebem prêmios como mesa digitalizadora, obras impressas e kits personalizados com itens como ecobag, camiseta e catálogo do Salão de Humor.

A exposição “Corredor de Humor Caipira” será uma das atrações do 52º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, com obras que evidenciam questões ambientais a partir do olhar artístico. Os trabalhos foram selecionados por meio do concurso promovido pelo projeto Corredor Caipira: Conectando Paisagens e Pessoas, em parceria com o Salão de Humor.

A mostra “Corredor de Humor Caipira” reúne trabalhos que abordam temas como meio ambiente, natureza, cultura e a relação do ser humano com a paisagem. A seleção foi feita por um júri especializado, que se reuniu no Museu da Imagem e do Som (MISP), no Engenho Central, no dia 23 de junho. A exposição será integrada à programação oficial do Salão de Humor, e mais detalhes sobre local e data serão divulgados em breve.

O concurso teve como objetivo incentivar uma transformação socioambiental por meio da arte. A iniciativa é realizada pela Fealq e pelo Nace-Pteca da Esalq/USP, com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. Já o Salão Internacional de Humor é promovido pela Prefeitura de Piracicaba e o Cedhu.

Neste ano, o Salão tem como norte a Justiça Climática, e seu cartaz oficial, assinado pela artista italiana Marilena Nardi, aborda os impactos do desmatamento na Amazônia. Segundo o secretário de Cultura de Piracicaba, Carlos Beltrame, a mostra reforça o papel do humor gráfico como linguagem de transformação. “Artistas de diferentes partes do Brasil enviaram trabalhos que resultaram em um conjunto impactante de obras sobre a preservação ambiental”, destaca Junior Kadeshi, coordenador do Salão.