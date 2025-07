Entenda o que é a Muralha Digital de Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba aderiu ao programa Muralha Paulista, do Governo do Estado de São Paulo. A ferramenta, que já está em funcionamento na cidade desde o mês passado, utiliza tecnologia para monitoramento e combate à criminalidade em tempo real.

Criado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Muralha Paulista integra as câmeras de monitoramento dos municípios ao sistema estadual, permitindo a identificação de foragidos da Justiça, pessoas desaparecidas e veículos roubados ou furtados. A plataforma foi implementada junto ao sistema do Centro de Inteligência Integrada de Piracicaba (CIIP), que concentra todo o videomonitoramento do município.

“Estamos trabalhando desde janeiro para que essa adesão fosse possível, com ações que incluíram análises jurídicas e de compatibilidade tecnológica, e agora concretizamos essa importante parceria com o governo do Estado e que irá melhorar a segurança da nossa cidade como um todo”, avaliou o prefeito Helinho Zanatta.