André Barbosa é o motociclista que morreu em Piracicaba

O acidente aconteceu na avenida Luciano Guidotti, no bairro Higienópolis.

André Barbosa Sena de Oliveira, de 46 anos, é o homem que morreu após colidir com uma árvore enquanto pilotava sua motocicleta na manhã desta terça-feira (22), em Piracicaba.

De acordo com as informações apuradas, André havia acabado de sair de mais uma jornada de trabalho noturno em uma empresa localizada no bairro Unileste. Ele seguia para casa quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da moto e sofreu o impacto fatal.

Um colega de trabalho permaneceu no local até o fim da ocorrência, abalado com a perda do amigo.

O velório aconteceu nesta quarta-feira (23), às 15h, na sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, onde também foi realizado o sepultamento.