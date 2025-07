Violência no Brasil atinge baixa histórica, mas alerta persiste

O levantamento faz parte do 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (24). A metodologia considera homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes causadas por intervenções policiais. A letalidade policial, por exemplo, teve recuo tímido: foram 6.243 mortes em 2024, queda de apenas 2,7% em relação ao ano anterior. Desde 2017, as mortes violentas caíram 31%, mas as provocadas por policiais aumentaram 21%. Esse desequilíbrio faz com que a presença da violência estatal tenha mais peso no total de assassinatos.

São Paulo, mesmo com a menor taxa de mortes violentas do país (8,2 por 100 mil habitantes), foi um dos quatro estados a registrar aumento na criminalidade. A letalidade policial saltou 61% no estado, indo de 504 para 813 casos. Junto a SP, Maranhão, Ceará e Minas Gerais também apresentaram crescimento da violência. Já o Amapá lidera a taxa nacional, com 45,1 mortes por 100 mil habitantes.

Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, Maranguape (CE) aparece como o mais violento do país, com 79,9 mortes violentas por 100 mil moradores — um reflexo direto do conflito entre facções criminosas.

Mulheres, jovens e vítimas digitais: os novos alvos da violência

Embora os homicídios tenham diminuído, os feminicídios alcançaram o maior número desde que a lei foi criada, em 2015. Das 3.700 mulheres assassinadas em 2024, 1.492 foram mortas por motivo de gênero. Desse total, 63,6% eram mulheres negras. A cada minuto, duas denúncias de violência doméstica foram feitas pelo telefone 190.