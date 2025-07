Designer transforma imóveis históricos no Monte Alegre

Na Casa Lucca, situada na Praça Antonio Keller, Adriana Rugna buscou recriar o charme das vilas italianas tradicionais, apostando em um ambiente acolhedor e familiar para eventos intimistas. “A ideia era transformar a Casa Lucca numa típica vila italiana, muito casa de vó mesmo, onde toda a família se reúne para almoçar aos domingos”, explicou, em entrevista ao Jornal de Piracicaba. Para isso, combinou tecidos florais, móveis de madeira maciça e peças garimpadas em antiquários, que ajudam a trazer uma atmosfera nostálgica e aconchegante. Com capacidade para cerca de 50 pessoas, a Casa Lucca oferece uma experiência que vai além do evento: “As pessoas querem muito mais do que um espaço, elas buscam uma experiência completa, que conte uma história.”

Com um olhar sensível, conhecimento técnico e inspiração na história e nas artes, a designer de interiores Adriana Rugna transformou dois dos imóveis mais tradicionais de Piracicaba em espaços que mesclam passado e presente. Sob gestão do Grupo Terrá, a Casa Lucca e o Palacete Monte Alegre passaram por um processo de revitalização que respeita a arquitetura original, ao mesmo tempo em que oferece funcionalidade e conforto.

Já no Palacete Monte Alegre, um casarão de arquitetura neocolonial, o projeto procurou respeitar os elementos originais, como janelões, vitrais e boiseries, enquanto inseriu mobiliário contemporâneo de formas orgânicas. Essa combinação cria um equilíbrio delicado entre tradição e modernidade, ideal para eventos sociais e corporativos realizados em suas salas históricas, como a Sala da Noiva, do Noivo e de Degustação. Adriana buscou inspiração no idealizador do bairro, Pedro Morganti: “Imaginei que ele fosse o meu cliente. Busquei fazer uma mistura do clássico neocolonial com o contemporâneo, criando um ambiente harmônico.”

Projetos desafiadores