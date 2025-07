Prefeitura se reúne com comerciantes e Mercadão segue fechado

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil, com apoio técnico dos Bombeiros.

Mercadão é patrimônio e símbolo da cidade

Inaugurado em 1888, o Mercado Municipal é um dos mais antigos do Brasil e foi tombado como patrimônio cultural de Piracicaba em 1987. Com tradição e diversidade de produtos, o local atrai cerca de 220 mil pessoas por mês e é símbolo da identidade piracicabana.

O Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural) autorizou, via aprovação ad referendum, o início imediato da limpeza do prédio. A medida tem como objetivo garantir a segurança, preservação e futura recuperação da estrutura histórica. “O Conselho está acompanhando de perto o trabalho das equipes e irá monitorar toda a fase de reconstrução, sempre garantindo a integridade do patrimônio. Parabenizamos a atuação dos Bombeiros e de todas as secretarias envolvidas”, afirmou Álvaro Saviani, presidente do Codepac e secretário de Habitação.