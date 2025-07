Animais mortos em incêndio no Mercadão é 'fake news'

Vídeos e publicações nas redes sociais passaram a relatar, sem comprovação, que aves, peixes e até lebres teriam morrido queimados no local — o que é completamente falso.

Diante da disseminação acelerada desses boatos, a Prefeitura de Piracicaba e a Associação dos Comerciantes do Mercadão emitiram um posicionamento firme para conter a enxurrada de fake news. “Não existe comercialização de animais vivos no Mercado. Nenhuma vida, humana ou animal, foi perdida no incêndio”, afirma a nota oficial.

A propagação do conteúdo enganoso gerou revolta entre internautas e desvio da atenção pública sobre os reais impactos da tragédia: 17 boxes comerciais foram destruídos, afetando diretamente o sustento de dezenas de famílias. Graças à resposta rápida do Corpo de Bombeiros, o fogo foi contido antes de se alastrar ainda mais, evitando um desastre de proporções irreversíveis.

O Mercadão, patrimônio histórico da cidade e ponto de referência cultural, permanece interditado. As causas do incêndio seguem sendo apuradas, e a Prefeitura reforça o apelo por responsabilidade na divulgação de informações — principalmente diante da dor coletiva vivida por comerciantes e frequentadores.