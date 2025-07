VÍDEO: Lojistas sofrem com danos do incêndio no Mercado Municipal

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Mercado Municipal de Piracicaba na madrugada desta quarta-feira (23). O fogo começou por volta das 2h e destruiu parte significativa da estrutura localizada na área central da cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram intensamente no combate às chamas e, até o início da manhã, realizavam o trabalho de rescaldo.

De acordo com Célio dos Santos, coordenador da Defesa Civil de Piracicaba, a causa do incêndio ainda é desconhecida. “A gente ainda não tem conhecimento da origem do incêndio. A parte do Mercadão que foi atingida está interditada, a outra vamos esperar o pronunciamento da prefeitura para saber qual o procedimento a ser seguido. Aproximadamente 20 boxes foram queimados, tiveram perda total, além dos materiais do estoque.”

Mais tarde, o prefeito Hellinho Zanatta, informou que cerca de 25% da estrutura do mercado foi afetada — o equivalente a aproximadamente 500 metros quadrados. “Estão fazendo isolamento, e daqui umas duas horas mais ou menos já dá para as equipes começarem a limpeza. Vamos ligar a energia novamente para reduzir os prejuízos com perecíveis, e aos poucos liberar o acesso para que os proprietários das bancas não queimadas possam verificar se houve danos ou não. Não será aberto ao público, apenas aos permissionários”, declarou.

Um dos comerciantes afetados é o lojista Francisco Nivaldo, que há 53 anos mantém duas bancas no local, onde trabalha com pastelaria. Ele relatou ao Jornal de Piracicaba o momento em que soube do incêndio. "Fiquei sabendo do fogo quando o segurança me ligou umas 2 horas da manhã, falando que tinha foco de incêndio, mas quando eu cheguei, 15 minutos depois, já tinha fogo até no teto. Minha loja foi destruída completamente. Eu emprego 15 funcionários, não tenho lojas em outro lugar. A minha vida é aqui”, disse Nivaldo, visivelmente abalado.