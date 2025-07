Encontro Conexões Femininas será nesta quinta (24) em Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, realiza nesta quinta-feira, 24 de julho, às 18h30, a segunda edição do encontro Conexões Femininas. A ação acontece na sede da AEAP (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba), localizada na rua Ipiranga, 166, Centro, em frente ao Sesc.

O evento é gratuito, com vagas limitadas, e as inscrições devem ser feitas até o dia 23 de julho online. A programação conta com a palestra Mente e Dinheiro: estratégias comportamentais para empreendedoras de sucesso, ministrada pela consultora financeira Amanda Beltrame. A mediação será feita por Monike Lepletier, da Go+ Consultoria e Treinamentos.