Prefeitura de Piracicaba monitora Mercadão após incêndio

A gestão do Mercado Municipal, que fica na Praça Dr. Alfredo Cardoso, 1.336, Centro, é feita por meio de parceria público-privada entre a Prefeitura e a Associação de Comerciantes do Mercado Municipal. Segundo informações preliminares da Associação, 17 boxes foram atingidos e não há vítimas.

Desde a manhã desta quarta-feira, 23/07, uma força-tarefa da Prefeitura de Piracicaba, que reúne diversas secretarias municipais, Guarda Civil Municipal e Defesa Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e polícias Militar e Civil, acompanha a situação do Mercado Municipal, que foi atingido por um grande incêndio nesta madrugada. O prefeito Helinho Zanatta também esteve no local para avaliação e atendimento dos permissionários.

O incêndio teve início por volta das 2h da manhã. Os Bombeiros foram acionados e prontamente se deslocaram ao local para contenção das chamas. O Mercadão está, neste primeiro momento, totalmente interditado. A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e o Corpo de Bombeiros iniciarão em breve o rescaldo do incêndio, para retirada do material atingido pelo fogo, a fim de eliminar possíveis novos focos de fogo. Na sequência, será iniciada a limpeza do espaço e, então, será liberada a entrada dos permissionários para que eles avaliem a situação de cada um de seus boxes.

“O Mercadão Municipal conta com área de 3.367 metros quadrados e cerca de 25% foi atingido pelo fogo; esse espaço será isolado, com tapumes metálicos, para que a área que não foi atingida volte a funcionar para o público gradualmente. Após a limpeza, será elaborada análise estrutural para atestar se as partes de alvenaria foram impactadas e se poderão ser reaproveitadas na reconstrução da área atingida”, explicou o secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Luciano Celêncio.

Celêncio ainda destacou que a Associação mantém um seguro para a estrutura geral do Mercado Municipal, mas alguns dos permissionários possuem seguro próprio. Os que não contam com seguro, de acordo com o secretário, serão chamados para uma reunião entre Prefeitura e Associação, de modo que sejam tomadas medidas de amparo a esses lojistas.