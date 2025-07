Piracicaba agiliza atendimentos oftalmológicos pelo SUS; Entenda

A rede pública de saúde de Piracicaba tem sido fundamental para garantir atendimentos oftalmológicos ágeis e de qualidade. Um exemplo disso é o caso do aposentado Hemilson Freixiela de Oliveira, de 72 anos, que quase perdeu a visão após um descolamento de retina. Graças à atuação rápida das equipes da Clínica de Olhos e à parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital de Olhos de Piracicaba, ele foi operado com sucesso em menos de 24 horas.

Morador da cidade há mais de 30 anos, Hemilson relata que percebeu uma mancha escura na visão que foi se agravando ao longo dos dias. Ao procurar a Clínica de Olhos, foi prontamente acolhido pela equipe e conseguiu uma consulta de encaixe com o oftalmologista da Prefeitura. Após exames, foi diagnosticado com um grave descolamento de retina. A partir daí, entrou imediatamente no novo programa de cirurgias oftalmológicas do município.