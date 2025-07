Programas para mulheres chegam a Piracicaba com Valéria Bolsonaro

A Estação da Paulista, em Piracicaba, se tornou, a partir desta segunda-feira (21), o centro de duas importantes ações voltadas às mulheres: a Carreta da Mamografia, do Programa Mulheres de Peito, e a Carreta do Empreendedorismo, ambas fruto de parceria da Prefeitura com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, comandada por Valéria Bolsonaro. As atividades seguem até os dias 1º e 2 de agosto, com atendimentos e cursos gratuitos voltados à saúde e à autonomia econômica feminina.

Durante a cerimônia de abertura, realizada na manhã desta segunda, representantes das esferas estadual e municipal destacaram a importância das parcerias para viabilizar políticas públicas eficientes. A secretária de Políticas Públicas para a Mulher do Estado de São Paula, Valéria Bolsonaro, enfatizou o caráter transversal da pasta da Mulher, que atua por meio de colaborações com outras secretarias. “Aqui eu trago duas parcerias: com a Secretaria da Saúde, através da Carreta de Mamografia, que oferece exames preventivos, e com a Secretaria de Cidadania e Parcerias, por meio da Carreta do Empreendedorismo, com cursos para capacitar e inserir mulheres no mercado de trabalho ou no próprio negócio”, explicou.