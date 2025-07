Mostra Julho das Pretas celebra arte, cultura e resistência negra

Com atividades gratuitas e abertas ao público, a Mostra ocupará diferentes espaços da cidade — o Centro Cultural Alan de Lima Palma, a Praça Central e o próprio Quintal da Dona Marta — oferecendo uma programação diversa que inclui peças teatrais, música, dança, oficinas, roda de conversa e manifestações da cultura popular afro-brasileira. As atividades celebram o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Teresa de Benguela, comemorado em 25 de julho, bem como o aniversário de Marta Joana da Silva, líder do Quintal da Dona Marta.

Entre os dias 25 e 27 de julho de 2025, Capivari será palco da II Mostra de Teatro Julho das Pretas, um evento que celebra a força, a criatividade e a resistência das mulheres negras por meio das artes cênicas e da cultura popular. A iniciativa é organizada pelo Ponto de Cultura Quintal da Dona Marta em parceria com a Diadorim Cultura Popular, e conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e com o apoio da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Capivari.

A abertura acontece na sexta-feira (25), às 19h30, no Centro Cultural Alan de Lima Palma, com a presença das coordenadoras do projeto. Em seguida, o grupo local Teatrando no Quintal apresenta a peça Somos Tão Jovens, e a noite termina com a apresentação musical da cantora Ruth Batista, de Capivari.

O sábado (26) será marcado por uma vibrante ocupação da Praça Central, com destaque para o espetáculo infantil A Arca de Ébano (Cia Colhendo Contos e Diáspora Negra), brincadeiras de matriz africana com o Xirê de Quintal, e uma apresentação coletiva de Batuque de Umbigada Paulista com grupos de Capivari e cidades vizinhas. À noite, o público poderá assistir à peça Peneiras Conta Negritudes (Coletivo Peneiras) e dançar no animado Baile Black comandado pelo DJ Fiico, de Tietê.

O encerramento da Mostra, no domingo (27), será no Quintal da Dona Marta, espaço de referência para a cultura negra local. A programação começa com a peça infantojuvenil Um Canto para Carolina (Cia dos Inventivos), seguida de uma oficina de expressão corporal com a artista Janette Santiago. À tarde, acontece uma roda de conversa sobre juventude negra e resistência artística, com a participação de mulheres negras atuantes na região. A última peça do dia, Eu, Você, Nossas Cores, Nossa Voz (Racismo é um Projeto), precede a Roda de Samba de encerramento, com o grupo Samba da Vila, de Piracicaba.