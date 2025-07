Novo livro de Moisés Baião será lançado no próximo sábado (26)

A obra traz uma fábula distópica protagonizada por uma raposinha-do-campo, última sobrevivente em um mundo tomado por fumaça tóxica. Sozinha, a personagem percorre ruínas em busca de celulares antigos, tentando estabelecer contato com outro ser vivo. A narrativa sensível e provocadora trata de temas como solidão contemporânea, luto, relações humanas fragilizadas pela tecnologia e as consequências das mudanças climáticas.

No próximo sábado, 26 de julho, às 15h, o escritor e dramaturgo Moisés Baião lança seu mais novo livro, A Última Raposa do Mundo, no Shopping Piracicaba - Av. Limeira, 722. O evento gratuito acontece no estande da Livraria Leitura e contará com leitura encenada e sessão de autógrafos com o autor.

Premiado com o IV Prêmio Cepe de Literatura Nacional Infantil e Infantojuvenil, o livro também foi adaptado para os palcos em 2024. A peça homônima marcou a estreia do grupo A Fumaça, formado por Jhennifer Peguim, Moisés Baião, Nuno José e Patrick Moreira Lima. O coletivo multidisciplinar reúne experiências em teatro, literatura, música, dança, design gráfico e produção cultural. Com esse trabalho, o grupo propõe uma nova abordagem da fábula, expandindo seu alcance para além do público infantil e dialogando com questões urgentes da contemporaneidade.

Além de escritor, Baião é dramaturgo e ator paulista. Formado em Letras pela USP, já teve textos premiados como “Luiza Capote” (2º lugar no Prêmio Off Flip de Literatura, 2023) e “Peixe Vivo” (Concurso Nacional Jovens Dramaturgos do Sesc, 2020). Também escreve contos e roteiros de cinema, além de realizar pesquisa acadêmica sobre literatura e fotografia latino-americana.

