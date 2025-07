VÍDEO: Motociclista que morreu em Piracicaba voltava do trabalho

O dia amanheceu com tristeza para familiares e colegas do motociclista de 40 anos que perdeu a vida na colisão com uma árvore, na manhã desta terça-feira (22), em um trecho da avenida Luciano Guidotti em Piracicaba.

O homem voltava para casa depois de cumprir mais uma jornada de trabalho em uma indústria no bairro Unileste, quando perdeu o controle da moto e colidiu violentamente contra um árvore na calçada.