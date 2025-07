Hot Club se apresenta com violonista Olli Soikkeli e Sandro Haick

O Hot Club de Piracicaba promove uma noite imperdível de música brasileira e jazz com a participação especial do violonista finlandês Olli Soikkeli e do multi-instrumentista paulistano Sandro Haick. O show acontece na próxima quinta-feira, 24 de julho, às 20h, no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central, em Piracicaba. A apresentação conta com apoio do estúdio Ipu Va’e, da Empório Produções e da Tempo D Comunicação e Cultura.

O evento é beneficente e terá a renda líquida revertida para a Casa do Bom Menino. Os ingressos estão à venda por R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), disponíveis na bilheteria do teatro de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, ou online pelo site Mega Bilheteria, com taxa administrativa de R$ 2,50 a R$ 5,50 para compras virtuais.

Repertório e convidados de peso marcam a apresentação